МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине

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На Украине продолжаются гонения киевского режима на каноническую православную церковь (УПЦ), которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства. Целых три несчастных случая произошло за последнюю неделю. Есть ли взаимосвязь между этими событиями, объяснил протоиерей РПЦ Константин Костромин в беседе с "МК".

Священник отметил, что церковный человек во всём видит определённую закономерность, касающуюся вмешательства бога в нашу жизнь. Подобную реакцию вызывает и череда непонятных смертей. Обычно это имеет два объяснения, добавил он.

Первое — это идея возмездия и наказания Господа за грех. Хотя такую точку зрения богословие обычно не поддерживает.

Второе — так Господь посылает знаки, что люди ведут себя неправильно. Они могут быть разными. И когда человек видит смерть рядом с собой — это является не карой и не наказанием, а наиболее воздействующим предупреждением, пояснил церковнослужитель.

По его мнению, чувство шока от того, что творят власти на Украине с православием, будет у людей ещё не раз.

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