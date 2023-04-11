Politico: США не знают, что делать с утечкой секретных материалов Пентагона

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Вашингтон пытается как-то утрясти ситуацию, связанную с обнародования в Интернете секретных документов Пентагона, касающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico.

"Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", — сказал журналистам бывший аналитик ЦРУ, попросивший не называть его имени.

Источник пояснил, что на этот раз секретная информация просто оказалась в соцсетях, в отличие от дела экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, рассказавшего о тайнах Пентагона журналистам.

Авторы отметили, что западные партнёры США засыпают Вашингтон вопросами по поводу того, как эти секретные материалы могли оказаться в Сети, кто в этом виноват и что, собственно, теперь делать. Однако у Белого дома пока нет ответов на эти вопросы, заметил источник издания.

Журналисты процитировали чиновника президентской администрации, который рассказал о растерянности по поводу утечки информации, которая царит в Белом доме.

"Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации — Прим. Ред.). Я хотел бы сам знать, как мы справимся", — заявил чиновник.

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