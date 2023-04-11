Захарова: Запад принципиально ничего не хочет знать про захват храмов УПЦ на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад принципиально ничего не хочет знать про захват храмов Украинской православной церкви (УПЦ).

Руководитель пресс-службы администрации госдепартамента США Ведант Пател заявил, что не видел никаких сообщений о захвате храмов православной церкви на Украине и не может ничего сказать по этому поводу.

"Я не видел таких сообщений и не могу ничего об этом сказать, но готов к этому вернуться потом", — заявил Пател.

На это заявление отреагировала Мария Захарова, которая процитировала высказывание Патела и выразила своё удивление его принципиальностью. Захарова подчеркнула, что такая позиция американской стороны означает, что они решили не комментировать ситуацию и делать вид, что ничего не происходит.

"Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так ещё суметь надо", — написала Захарова.

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