NYT: войска ВС России воспользуются истощением ПВО Украины и переломят ход СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно данным секретных документов Пентагона, которые распространились в Сети, система противовоздушной обороны (ПВО) Украины практически истощена. Об этом пишет The New York Times. Это позволит ВС РФ в полной мере задействовать свои ВКС и "переломить" ход конфликта.

Из документов Пентагона следует, что запасы ракет Вооружённых Сил Украины (ВСУ) для советских систем ПВО С-300 и "Бук", на которые они полагались, полностью иссякнут к началу мая и середине апреля текущего года.

"Это потенциально позволит президенту России Владимиру Путину применить свой смертоносный парк истребителей таким образом, чтобы изменить ход конфликта", — говорится в публикации.

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