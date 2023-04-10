Рогов не верит в пасхальное перемирие с Киевом

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По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, "пасхальное перемирие" с киевскими властями — плохая идея, потому что Украина точно не стала бы его соблюдать.

Рогов уточнил, что киевский режим не считает Пасху праздником.

"Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник", — сказал Рогов, которого цитирует РИА Новости.

Лидер движения "Мы вместе с Россией" напомнил, что Россия неоднократно пыталась договориться о перемирии на Донбассе, однако Киев всегда нарушал заключённые договорённости о прекращении огня.

Рогов добавил, что и нынешний лидер Украины Владимир Зеленский, и его предшественник Пётр Порошенко во время перемирия занимались перегруппировкой украинской армии, после которой обстрелы мирных населённых пунктов Донбасса становились ещё ожесточённее.

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