Виктор Бут: США отработали на мне методы давления на русских предпринимателей и РФ

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Российский бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся на родину из заключения в США, уверен, что единственным поводом для его уголовного преследования являлось российское гражданство.

Предприниматель подчеркнул, что не нарушал ни международных, ни американских законов, зарабатывая деньги перевозкой оружия.

Таким образом, отметил он, Минюст США испытывал на нём новые методы: санкционное давление, арест счетов, манипуляцию общественным мнением с помощью Голливуда.

"На мне и моей семье опробовали то, что фактически через 15-20 лет стали делать со всей нашей страной. Меня хотели сломать, работали над этим, этого не произошло", — пояснил он в интервью изданию Газета.Ru.

Суд Соединённых Штатов обвинил российского бизнесмена в материальной поддержке терроризма и приговорил к двадцати пяти годам тюремного заключения, но в конце прошлого года Бут был обмен на американскую спортсменку.

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