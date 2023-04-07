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Экс-разведчик США Риттер призвал западных наёмников уезжать с Украины

0:55
Мир

Западным наёмникам, которые воюют за украинскую армию, необходимо как можно скорее вернуться на родину. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ с каждым днём становится хуже.

Экс-разведчик США Риттер призвал западных наёмников уезжать с Украины

"Возвращайтесь домой. Иначе вы умрёте. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Западные страны убеждены, что Россия бездействует. Однако это является главным просчётом. На самом деле украинская сторона несёт колоссальные потери, указал Риттер. Он напомнил об успехе российской армии в Сирии, когда солдаты освобождали регионы от террористов.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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