Западным наёмникам, которые воюют за украинскую армию, необходимо как можно скорее вернуться на родину. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ с каждым днём становится хуже.
"Возвращайтесь домой. Иначе вы умрёте. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Западные страны убеждены, что Россия бездействует. Однако это является главным просчётом. На самом деле украинская сторона несёт колоссальные потери, указал Риттер. Он напомнил об успехе российской армии в Сирии, когда солдаты освобождали регионы от террористов.
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.