Экс-разведчик США Риттер призвал западных наёмников уезжать с Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Западным наёмникам, которые воюют за украинскую армию, необходимо как можно скорее вернуться на родину. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ с каждым днём становится хуже.

"Возвращайтесь домой. Иначе вы умрёте. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Западные страны убеждены, что Россия бездействует. Однако это является главным просчётом. На самом деле украинская сторона несёт колоссальные потери, указал Риттер. Он напомнил об успехе российской армии в Сирии, когда солдаты освобождали регионы от террористов.

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