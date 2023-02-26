Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал
Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной
В ФРГ протестующие немцы потребовали закрыть авиабазу "Рамштайн"
Генштаб ВС РФ перебрасывает военнослужащих и технику из Белоруссии к зоне СВО на Украине
Опубликовано видео разведки и штурма позиций ВСУ в Марьинке
Врач Авербах заявил, что процедура очистки крови стабилизирует состояние Костомарова
Штурмовики 1-й Славянской бригады захватили под Донецком польский БТР, начинённый взрывчаткой
Wargonzo: информация о взрывах на военном аэродроме под Минском подтверждается

Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине

0:32
Мир

Группировка польских наёмников, которая встала на сторону ВСУ после начала спецоперации, понесла значительные потери в ходе боевых действий. Об этом сообщил американский полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине

По его данным, за украинскую армию приехали сражаться около 20 тысяч поляков, 2500 человек из них уже "лежат на кладбищах". 

"Они умерли не на родине, а на Украине", — заявил офицер в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
Последние материалы
Генштаб ВС РФ перебрасывает военнослужащих и технику из Белоруссии к зоне СВО на Украине
Опубликовано видео разведки и штурма позиций ВСУ в Марьинке
Врач Авербах заявил, что процедура очистки крови стабилизирует состояние Костомарова
Штурмовики 1-й Славянской бригады захватили под Донецком польский БТР, начинённый взрывчаткой
Wargonzo: информация о взрывах на военном аэродроме под Минском подтверждается
Масленица - языческая предвестница весны
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
Скотт Риттер предупредил о разгроме Зеленского к октябрю
Военкоры опубликовали перехват переговоров боевиков ВСУ после взрыва МТЛБ-камикадзе
Записавших обращение с жалобами на командиров иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников