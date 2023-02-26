Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине

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Группировка польских наёмников, которая встала на сторону ВСУ после начала спецоперации, понесла значительные потери в ходе боевых действий. Об этом сообщил американский полковник Дуглас Макгрегор.

По его данным, за украинскую армию приехали сражаться около 20 тысяч поляков, 2500 человек из них уже "лежат на кладбищах".

"Они умерли не на родине, а на Украине", — заявил офицер в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.