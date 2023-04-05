Глава парламента Крыма Константинов: Украина развалится на куски после окончания спецоперации

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По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, по окончанию спецоперации Украина развалится на части, будущее её туманно.

"Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости.

Политик уверен, что все территории нынешней Украины, на которых проживает русскоязычное население, так или иначе будут контролироваться Россией, для которой, в свою очередь, это станет гарантией безопасности.

Константинов отметил, что к украинцам приходит осознание того, что их используют просто в качестве разменной монеты, инструмента для достижения чьих-то целей и "пушечного мяса". Запад не беспокоит, что будут твориться на территории Украины, поскольку относится к этой стране "с колониальным цинизмом".

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