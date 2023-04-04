Aydınlık: США намерены столкнуть Россию и Турцию в случае победы оппозиции на выборах в республике

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Турецкие журналисты заявили, что Штаты планируют создать конфликт между Москвой и Анкарой при победе оппозиции на выборах в республике.

Как написали в Aydınlık, американские власти не достигли целей на Украине и лишились влияния на Ближнем Востоке. Из-за этого Вашингтон вынужден формировать новую стратегию, подчеркнули в издании.

"США собираются спровоцировать конфронтацию России и Турции в Сирии, на Чёрном море и в Средней Азии", — предупредили в СМИ.

Журналисты напомнили о заявлениях оппозиционера Кемаля Кылычдароглу, который призвал Анкару поддержать Киев.

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