Турецкие журналисты заявили, что Штаты планируют создать конфликт между Москвой и Анкарой при победе оппозиции на выборах в республике.
Как написали в Aydınlık, американские власти не достигли целей на Украине и лишились влияния на Ближнем Востоке. Из-за этого Вашингтон вынужден формировать новую стратегию, подчеркнули в издании.
"США собираются спровоцировать конфронтацию России и Турции в Сирии, на Чёрном море и в Средней Азии", — предупредили в СМИ.
Журналисты напомнили о заявлениях оппозиционера Кемаля Кылычдароглу, который призвал Анкару поддержать Киев.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.