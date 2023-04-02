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Глава Севастополя сравнил киевский план переименовать город с диагнозом в медицинской карте

0:46
Мир

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал план Киева переименовать город в "Объект №6". По мнению чиновника, подобные заявления украинских политиков можно сравнить только с записями в медицинской карте пациентов из чеховской "Палаты номер 6".

Глава Севастополя сравнил киевский план переименовать город с диагнозом в медицинской карте

"Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — написал Развозжаев.

Напомним, что накануне на Украине предложили переименовать Севастополь в "Объект №6". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов презентовал план по аннексии Крыма, состоящий из 12 шагов. В частности, в нём есть пункты о переименовании города и сносе Крымского моста.

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"В Севастополе взяли власть под флагом России"
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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