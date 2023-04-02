Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал план Киева переименовать город в "Объект №6". По мнению чиновника, подобные заявления украинских политиков можно сравнить только с записями в медицинской карте пациентов из чеховской "Палаты номер 6".
"Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — написал Развозжаев.
Напомним, что накануне на Украине предложили переименовать Севастополь в "Объект №6". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов презентовал план по аннексии Крыма, состоящий из 12 шагов. В частности, в нём есть пункты о переименовании города и сносе Крымского моста.
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