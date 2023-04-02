Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал своё мнение по поводу действий киевского режима в отношении Киево-Печёрской лавры, намекнув на суд божий.
"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное", — написал политик в своём Telegram-канале.
Глядя на то, что творят Владимир Зеленский и компания, особенно остро понимаешь, какие же они "взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь", иного определения для них просто нет, добавил Медведев.
Он также привёл цитату из "Откровения святого Иоанна Богослова" о звере и лжепророках, брошенных в "озеро огненное".
Напомним, вчера суд в Киеве вынес решение о помещении наместника Киево-Печёрской лавры архимандрита Павла под домашний арест на два месяца. На ногу священнику надели электронный браслет.
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