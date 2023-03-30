Власти РФ не будут прекращать уведомлять Соединенные Штаты о пусках межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет подлодок (МБР и БРПЛ) в рамках действующего соглашения, датированного 1988 годом.
Москва продолжит уведомлять Вашингтон, невзирая на то, что приостановила своё участие в ДСНВ. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова.
Он напомнил о том, что как с правовой, так и с политической точек зрения, все разновидности информационных обменов и прочие элементы верификационной деятельности были приостановлены с выходом России из ДСНВ.
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