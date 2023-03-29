Украинские военные вовсе не хотят сражаться во что бы то ни стало, как об этом пишут в западных СМИ. Об этом сообщил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
По словам ветерана США, патриотизм и желание отдать жизнь за Украину — это не более чем миф об украинских бойцах, который не имеет ничего общего с реальностью. Вести боевые действия "до последнего украинца" — это желание исключительно президента Владимира Зеленского и его западных покровителей, подчеркнул военный.
"Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — написал Дрейвен в Twitter*.
Такое мнение выразил Дрейвен, комментируя видеозапись, на которой бойцы ВСУ с улыбками на лицах оставляют Артёмовск.
Дрейвен подчеркнул, что понимает радость украинских солдат, потому что задержаться в Артёмовске им пришлось не по своей воле.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.