Ветеран ВС США Дрейвен: Запад лжёт о желании украинских солдат воевать "до победного конца"

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военные вовсе не хотят сражаться во что бы то ни стало, как об этом пишут в западных СМИ. Об этом сообщил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

По словам ветерана США, патриотизм и желание отдать жизнь за Украину — это не более чем миф об украинских бойцах, который не имеет ничего общего с реальностью. Вести боевые действия "до последнего украинца" — это желание исключительно президента Владимира Зеленского и его западных покровителей, подчеркнул военный.

"Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — написал Дрейвен в Twitter*.

Такое мнение выразил Дрейвен, комментируя видеозапись, на которой бойцы ВСУ с улыбками на лицах оставляют Артёмовск.

Дрейвен подчеркнул, что понимает радость украинских солдат, потому что задержаться в Артёмовске им пришлось не по своей воле.

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