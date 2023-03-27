РИА Новости: США ищут способ рассорить Москву и Пекин

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В США стремительно нарастает паника, вызванная визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву. За океаном полагают, что "альянс автократий" нацелен на создание собственной сферы влияния и на разрушение американской гегемонии. А следовательно, с этим срочно надо что-то делать. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Правда, в реальности, никакой угрозы никому отношения Москвы и Пекина по определению представлять не могут, поскольку две страны и так находятся в восходящем историческом тренде и нацелены на мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество всех со всеми, рассуждает публицист.

Американцы сегодня с тоской глядят на своего главного конкурента, которого взрастили ценой упадка своей страны, думают, что делать дальше с Китаем и как оторвать его от России. В ход идёт всё, в том числе и открытые угрозы.

Однако на случай, если кнут не подействует, есть и пряник. Так, в награду за хорошее поведение Штаты могут пообещать КНР снижение экспортных пошлин и торговых ограничений, предлагает аналитик издания Foreign Affairs.

В этой ситуации США оказались в положении, которое в шахматах называется "цугцванг". И самые толковые политологи в США тоже признают, что разорвать отношения Москвы и Пекина невозможно, заключает автор статьи.