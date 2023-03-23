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Офис Орбана: Венгрия отказывается арестовывать Путина по ордеру МУС

0:53
Мир

Официальный представитель канцелярии главы правительства Венгрии Гергели Гуляш заявил, что ордер на арест российского лидера Владимира Путина от Международного уголовного суда не обладает юридической силой на территории республики.

Офис Орбана: Венгрия отказывается арестовывать Путина по ордеру МУС

"Будапешт не признал официальный статус той части устава МУС, которая позволила бы такому ордеру иметь обязательный для исполнения характер", — подчеркнул политик, передаёт Bloomberg.

Эта позиция соответствует конституции Венгрии, добавил чиновник. В издании в свою очередь сказали, что власти страны в 1999 году подписали Римский статут МУС и должны признавать его юрисдикцию.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ордер на арест Путина. Дипломат напомнила об иммунитете высших лиц государства.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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