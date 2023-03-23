Постпред РФ: передача Киеву снарядов с обеднённым ураном отрицательно скажутся на экспорте Украины

Решение Лондона передать Украине снаряды с обеднённым ураном негативно повлияют на экспорт украинских сельскохозяйственных товаров, так как едва ли найдутся желающие приобретать продукцию, загрязнённую радиоактивными веществами. Такое мнение высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что сама Британия, предлагающая Киеву снаряды с обеднённым ураном, не станет закупать продукцию, получившую долю радиации.

"Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью", — написал Ульянов в Twitter*.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя решение Лондона, сказал, что Запад, видно, фактически хочет воевать с Россией до последнего украинца.

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