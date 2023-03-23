Захарова о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном: это норма для Запада

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу намерения Британии передать Киеву снаряды с обеднённым ураном.

Захарова напомнила, что Лондон, согласно его заявлению, не видит в таких поставках "ничего особенного", потому что это — действия "в рамках стандарта".

Представитель МИД подчеркнула, что все оправдания Британии по поводу отсутствия особой угрозы у таких боеприпасов — лукавство, и примером тому явились губительные последствия, которые американцы нанесли бомбардировками такими снарядами в Ираке и Югославии.

"Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия", — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что такие снаряды опасны для всех — и тех, кто их применяет, и для здоровья будущих поколений.

Это как раз то, что называется "западным стандартом", отметила Захарова. Однако Россия такие "стандарты" не приемлет, добавила она.