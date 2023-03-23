Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу намерения Британии передать Киеву снаряды с обеднённым ураном.
Захарова напомнила, что Лондон, согласно его заявлению, не видит в таких поставках "ничего особенного", потому что это — действия "в рамках стандарта".
Представитель МИД подчеркнула, что все оправдания Британии по поводу отсутствия особой угрозы у таких боеприпасов — лукавство, и примером тому явились губительные последствия, которые американцы нанесли бомбардировками такими снарядами в Ираке и Югославии.
"Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия", — заявила Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что такие снаряды опасны для всех — и тех, кто их применяет, и для здоровья будущих поколений.
Это как раз то, что называется "западным стандартом", отметила Захарова. Однако Россия такие "стандарты" не приемлет, добавила она.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.