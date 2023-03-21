Баранчик предупредил о риске ядерного апокалипсиса по вине Запада

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Эксперт по мировой геополитике и безопасности в Евразии Юрий Баранчик высказал мнение о том, что страны НАТО не должны забывать о готовности РФ применять все имеющиеся у неё средства для защиты своего суверенитета, включая оружие массового поражения.

Он отметил в своём Telegram-канале, что в случае создания на границе с Россией развёрнутой группировки НАТО из 300 тысяч человек ВС РФ не будут использовать ядерное оружие в демонстративных целях. По мнению политолога, такой удар даже может нанести вред.

"Нам придётся сразу сносить с помощью ядерного оружия всё в Европе", — подчеркнул Баранчик.

Эксперт предлагает нанести удар с достаточной силой, чтобы минимизировать риск ответа по России.

Он также указывает на то, что такой сценарий может не произойти, если Россия запугает Запад другими способами до тех пор, пока не возникнет необходимость в таком ударе.