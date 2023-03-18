Евродепутат Дейли обвинила генералов ЕС в том, что они заставляют украинцев идти на смерть

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Призывающие к усилению военной помощи Киеву западные лидеры намеренно не замечают, в каком ужасном состоянии находятся сейчас ВСУ. Об этом сообщила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли в своих соцсетях.

Дейли призвала делающих громкие заявления европейских политиков, находящихся в полной безопасности, хоть ненадолго задуматься, каково сейчас простым украинцам.

"Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы", — сказала Дейли в Европарламенте.

Евродепутат напомнила слова западных и украинских военных, которые признаются, что Киев бросает на линию фронта абсолютно неподготовленных новобранцев. Ввиду отсутствия боевого опыта, нехватки оружия и разумных командиров, ВСУшники массово бегут со своих позиций, но за это командование угрожает им репрессиями, подчеркнула Дейли.

Политик выразила недоумение, как европейские политики, видя всё это, могут спокойно призывать украинцев идти на верную гибель.

"Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас", — добавила Дейли.

Евродепутат уверена, что Запад обязан срочно прекратить военную помощь Украине, и способствовать началу переговоров между Киевом и РФ, "как бы неприятно это не было".