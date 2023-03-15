Сенатор Грэм призвал сбивать истребители ВКС РФ в ответ на инцидент с дроном MQ-9

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Политик-республиканец, старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил о необходимости сбивать российские самолёты после инцидента с беспилотником MQ-9 над Чёрным морем. По его мнению, Вашингтон должен предупредить Москву о последствиях в случае приближения истребителей ВКС РФ к американской авиации.

"Если вы ещё раз приблизитесь к ещё одному объекту США, пролетающему над международными водами, ваш самолет будет сбит"", — указал сенатор в эфире телеканала Fox News.

Грэм убеждён, что американцы находятся в опасности из-за политики Белого дома. Он обратился к президенту США Джо Байдену и подчеркнул, что если "правила игры" не изменятся, то начнётся Третья мировая война.