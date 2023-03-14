Прокурор Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Анатолий Гурецкий рассказал, что задержанный спецслужбами Приднестровья по обвинению в подготовке теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслав Кисничан даёт признательные показания. Он планировал нападение на делегацию ОБСЕ, пишет EADaily.
Преступление диверсант собирался совершить 14 февраля. В тот день председатель ОБСЕ — министр иностранных дел Северной Македонии в составе делегации из 20 человек был в Приднестровье. Подозреваемый хотел подорвать машину, начинённую взрывчаткой.
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