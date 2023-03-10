Председатель Федерального резервного банка США Джером Пауэлл объяснил необходимость повышения ставок с учётом занятости и инфляции.
Пауэлл признал, что банк неверно оценил ситуацию, предполагая что инфляция является лишь временным явлением. Он отметил, рынок труда во время восстановления после пандемии COVID-19 повёл себя непредсказуемо.
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Как сообщает издание Moneytimes, в США пытались остановить инфляцию на уровне 2 процентов, однако это отразилось на увеличении стоимости ипотечных кредитов и других кредитов в США.
Пауэлл отметил, что инфляция в этом году оказалась хуже ожидаемой.
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