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Председатель Федерального резервного банка США рассказал о росте инфляции в стране

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Мир

Председатель Федерального резервного банка США Джером Пауэлл объяснил необходимость повышения ставок с учётом занятости и инфляции.

Председатель Федерального резервного банка США рассказал о росте инфляции в стране

Пауэлл признал, что банк неверно оценил ситуацию, предполагая что инфляция является лишь временным явлением. Он отметил, рынок труда во время восстановления после пандемии COVID-19 повёл себя непредсказуемо.

Ранее в Госдуме объяснили причины гигантского дефицита бюджета в РФ.

Как сообщает издание Moneytimes, в США пытались остановить инфляцию на уровне 2 процентов, однако это отразилось на увеличении стоимости ипотечных кредитов и других кредитов в США. 

Пауэлл отметил, что инфляция в этом году оказалась хуже ожидаемой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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