Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал о большом бюджетном импульсе расходов в России.
Эксперт отметил, что Минфин отчитался о возросших более чем наполовину расходах федерального бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ.
"Специалисты Минфина прямо называют, что это следствие сравнительно раннего финансирования госзаказа. То есть авансирование", — цитирует слова Гутенева ФАН.
Депутат Госдумы рассказал, что превышение расходов над доходами составило, согласно данным Минфина, 2,5 трлн.
Причиной этого, по словам Гутенева, является уменьшение оборота розничной торговли и снижение нефтегазовых доходов бюджета на 46,4% в январе-феврале 2023.
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