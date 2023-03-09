В Госдуме объяснили причины гигантского дефицита бюджета в РФ: финансирование госзаказа

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал о большом бюджетном импульсе расходов в России.

Эксперт отметил, что Минфин отчитался о возросших более чем наполовину расходах федерального бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ.

"Специалисты Минфина прямо называют, что это следствие сравнительно раннего финансирования госзаказа. То есть авансирование", — цитирует слова Гутенева ФАН.

Депутат Госдумы рассказал, что превышение расходов над доходами составило, согласно данным Минфина, 2,5 трлн.

Причиной этого, по словам Гутенева, является уменьшение оборота розничной торговли и снижение нефтегазовых доходов бюджета на 46,4% в январе-феврале 2023.

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