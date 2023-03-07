США испытали новую баллистическую ракету Sentinel

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США провели огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая должна заменить МБР Minuteman III.

"Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman ранее в этом месяце провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады США", — сообщило командование глобального удара американских Военно-воздушных сил.

Minuteman III — это американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая составляет основу ядерного арсенала США. Она была разработана компанией Boeing и производилась с 1960-х годах. Теперь американцы ищут замену этой устаревшей МБР.