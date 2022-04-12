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Автор Юлиана Смирнова

Создание новой стратегической ракеты обернется для США большими проблемами

Мир

ВВС США опубликовали данные о новейшей межконтинентальной баллистической ракете (МБР) LGM-35A Sentinel "Страж". Американские власти уже давно обещали обновить свою программу стратегических ядерных вооружений.

Создание новой стратегической ракеты обернется для США большими проблемами

Авторы издания "Взгляд" пишут, что состояние стратегического ядерного вооружения США далеко от идеального.

"Если кратко — устаревшие ракеты "Минитмен", стоящие на вооружении сейчас, невозможность производства новых ядерных зарядов иначе, нежели из комплектующих и материалов от старых".

Помимо этого, Штаты утратили часть технологий, которые необходимы для производства ядерного оружия. США не знают, как восстановить устаревшие стратегические подлодки и бомбардировщики Б-52.

Прошёл практически год с момента провальных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен" и до сих пор нет информации о том, смогут ли американские ракеты исполнять команды военных исправно.

"Но главная проблема американцев – это не ракета. Их главная проблема – боезаряды. Именно здесь кроется их ахиллесова пята".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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