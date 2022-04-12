Создание новой стратегической ракеты обернется для США большими проблемами

ВВС США опубликовали данные о новейшей межконтинентальной баллистической ракете (МБР) LGM-35A Sentinel "Страж". Американские власти уже давно обещали обновить свою программу стратегических ядерных вооружений.

Авторы издания "Взгляд" пишут, что состояние стратегического ядерного вооружения США далеко от идеального.

"Если кратко — устаревшие ракеты "Минитмен", стоящие на вооружении сейчас, невозможность производства новых ядерных зарядов иначе, нежели из комплектующих и материалов от старых".

Помимо этого, Штаты утратили часть технологий, которые необходимы для производства ядерного оружия. США не знают, как восстановить устаревшие стратегические подлодки и бомбардировщики Б-52.

Прошёл практически год с момента провальных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен" и до сих пор нет информации о том, смогут ли американские ракеты исполнять команды военных исправно.

"Но главная проблема американцев – это не ракета. Их главная проблема – боезаряды. Именно здесь кроется их ахиллесова пята".