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The Independent: Джеймса Бонда переписали из-за чернокожих и русских

3:00
Мир

Британские издатели удалили из текстов книг Яна Флеминга об агенте 007, Джеймсе Бонде, все даже потенциально оскорбительные обозначения чернокожих людей. Что характерно, выпады автора в адрес других этнических групп остались на месте.

The Independent: Джеймса Бонда переписали из-за чернокожих и русских

Флеминг выпустил часть своих романов в период с 1951-го по 1966 годы, напоминает The Independent.

Взрывоопасные слова (например, страшное теперь для Запада слово "негр") из текстов того периода полностью убраны из романов об "агенте 007", которые будут напечатаны в апреле.

А вот с остальным миром издатели были не столь корректны — уничижительные определения представителей Восточной Азии, а также приспешника злодея Голдфингера корейца Одджобы, — остались на своих местах.

При этом фразы Бонда о "сладком привкусе изнасилования", "несущих чепуху женщинах", о выполнении "мужской работы" и о гомосексуализме как о "тяжелой инвалидности" издатели посчитали не столь проблематичными. Также в книгах оставили оскорбления русских, зато убрали слова про красоту русских женщин и украшений.

Зато теперь каждая новая книга снабжена предупреждением о том, что текст был написан тогда, когда такие взгляды были нормой и никого не шокировали.

Немногим ранее книги писателя Роальда Даля тоже подверглись переработке с целью удалить из них оскорбительные слова и фразы. Издатели полностью убрали из текстов автора слово "жирный". Как следствие, персонаж Август Глуп из романа "Чарли и шоколадная фабрика" стал "здоровенным".

Впрочем, даже мультфильм "Том и Джерри", который вышел на экраны 10 февраля 1940 года был полностью "зачищен". Его создатели почти в каждой серии стебались над чернокожими (негритянку-слугу "Мамочку Два Тапочка" потом перекрасили в белокожую), индейцами, особенно тщательно — над азиатами.

Впрочем, в свете начала СВО по всему Западу также идет тотальная отмена всего русского.

  • В Польше решили запретить российскую музыку и пьесы.
  • В США пытаются бойкотировать еду, хоть как-то ассоциирующуюся с нашей страной. Из названия коктейля Moscow Mule убирают слово "Москва", а местное блюдо путин (poutine) сокращают в названиях ресторанов.
  • Пострадать за Россию пришлось и шведской группе балалаечников, собиравшихся дать концерт в поддержку Украины — его отменили из-за того, что… "балалайка — символ России и демонстрировать его теперь предосудительно".
  • В число жертв отмены попал даже 198-летний дуб, посаженный Тургеневым, — его исключили из международного конкурса "Европейское дерево года" и предлагают его спилить.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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