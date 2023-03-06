Британские издатели удалили из текстов книг Яна Флеминга об агенте 007, Джеймсе Бонде, все даже потенциально оскорбительные обозначения чернокожих людей. Что характерно, выпады автора в адрес других этнических групп остались на месте.
Флеминг выпустил часть своих романов в период с 1951-го по 1966 годы, напоминает The Independent.
Взрывоопасные слова (например, страшное теперь для Запада слово "негр") из текстов того периода полностью убраны из романов об "агенте 007", которые будут напечатаны в апреле.
А вот с остальным миром издатели были не столь корректны — уничижительные определения представителей Восточной Азии, а также приспешника злодея Голдфингера корейца Одджобы, — остались на своих местах.
При этом фразы Бонда о "сладком привкусе изнасилования", "несущих чепуху женщинах", о выполнении "мужской работы" и о гомосексуализме как о "тяжелой инвалидности" издатели посчитали не столь проблематичными. Также в книгах оставили оскорбления русских, зато убрали слова про красоту русских женщин и украшений.
Зато теперь каждая новая книга снабжена предупреждением о том, что текст был написан тогда, когда такие взгляды были нормой и никого не шокировали.
Немногим ранее книги писателя Роальда Даля тоже подверглись переработке с целью удалить из них оскорбительные слова и фразы. Издатели полностью убрали из текстов автора слово "жирный". Как следствие, персонаж Август Глуп из романа "Чарли и шоколадная фабрика" стал "здоровенным".
Впрочем, даже мультфильм "Том и Джерри", который вышел на экраны 10 февраля 1940 года был полностью "зачищен". Его создатели почти в каждой серии стебались над чернокожими (негритянку-слугу "Мамочку Два Тапочка" потом перекрасили в белокожую), индейцами, особенно тщательно — над азиатами.
Впрочем, в свете начала СВО по всему Западу также идет тотальная отмена всего русского.
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