Депутат Хинштейн: на месте вторжения диверсантов в Брянской области нашли иностранное оружие

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По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, на месте вторжения украинских диверсантов в Брянской области было обнаружено иностранное оружие, в основном производства Германии.

Представители ФСБ обнародовали кадры, сделанные на месте диверсии под Брянском. Помимо повреждённых автомобилей и застреленных водителей на них можно увидеть иностранный гранатомёт, мины и патрон.

"Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что ратующий за свободу и мир Запад снабжает этими орудиями убийства Киев, после чего украинские террористы убивают этим оружием мирных жителей прямо на территории РФ.

Парламентарий подчеркнул, что таким образом Запад прямо поощряет террористическую деятельность Киева.

2 марта на территорию Брянской области проникли украинские террористы, которые убили двух мирных жителей и ранили ребёнка.