Global Times предупредили об унижении для США, которое повлечёт для них победа России

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Военный потенциал России превосходит ресурсы США и их партнёров. Об этом напомнил бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь.

Экс-главред подчеркнул, что Россия успешно борется с коллективным Западом в одиночку.

"Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", — написал Ху Сицзинь.

В связи с этим обозреватель призвал объективно оценивать военно-производственные возможности России.

Та стратегия, которую применяет Запад в отношении Москвы, провальна, и создаёт ему всё новые и новые проблемы. Итог же может оказаться для США и НАТО очень унизительным, и это будет не только поражение Украины.

"Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для США и Запада", — добавил автор.

Ху Сицзинь напомнил, что Запад планировал уже давно победить Россию, и он совершенно не ожидал, что она будет так крепко стоять на ногах. Нерадостными для Киева и его западных кураторов являются вести из обречённого Артёмовска, выполняющего важную роль снабжения ВСУ.