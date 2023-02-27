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Global Times: старания Запада во что бы то ни стало изолировать России приведут к большим потерям

1:30
Мир

Попытки ввести новые санкции против России с целью изолировать её сводит возможность диалога между Москвой и Западом к нулю, а кризис в результате лишь усугубится. Об этом напомнили журналисты китайского портала Global Times.

Global Times: старания Запада во что бы то ни стало изолировать России приведут к большим потерям

Авторы публикации убеждены, что продолжающиеся попытки Запада изолировать Россию от остального мира на самом деле воспринимаются как старания продлить украинский кризис.

По мнению старшего научного сотрудника Китайского института международных исследований Ли Цзыго, очередные антироссийские санкции и действия, направленные против Москвы, носят чисто символический характер и никак не способствуют улучшению ситуации.

Его коллега, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хун, считает, что все эффект от действий Запада в отношении России будет сиюминутным, а в результате обернётся ещё большими потерями во всех направлениях.

"Такие импульсивные действия могут помочь западным странам выплеснуть свое разочарование и на минуту почувствовать себя лучше, но это приведет к еще большему кровопролитию, большим жертвам и еще большим потерям имущества, поскольку еще больше разожжет конфликт", — заявил Чжан Хун.

Очередной пакет антироссийский санкций был обнародован ЕС 25 февраля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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