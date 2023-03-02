Вторжение украинских диверсантов на территорию Брянской области едва ли станет причиной объявления новой волны частичной мобилизации в РФ. Такого мнения придерживается бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал Владимир Болдырев.
"Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия", — сказал Болдырев, слова которого передаёт Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Генерал напомнил, что ЧП с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область станет темой заседания Совбеза РФ, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Путин назвал вторжением украинских диверсионных групп в Брянскую область терактом.
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