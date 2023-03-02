Генерал Болдырев усомнился в том, что ЧС с украинскими диверсантами в Брянской области станет причиной мобилизации

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Вторжение украинских диверсантов на территорию Брянской области едва ли станет причиной объявления новой волны частичной мобилизации в РФ. Такого мнения придерживается бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал Владимир Болдырев.

"Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия", — сказал Болдырев, слова которого передаёт Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Генерал напомнил, что ЧП с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область станет темой заседания Совбеза РФ, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин назвал вторжением украинских диверсионных групп в Брянскую область терактом.