Focus: Запад склоняет Зеленского к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Немецкие журналисты заявили, что западные лидеры хотят завершения вооружённого столкновения на Украине мирным путём.

По информации Focus, политики предупредили представителей Киева, что не смогут постоянно оказывать им военную поддержку.

"От Зеленского ждут, что из "президента войны" он превратится в "президента мира", — подчеркнули в издании.

Вместе с этим в СМИ заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призывают руководителя Украины Владимира Зеленского запустить переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Часть французских чиновников думает, что ВСУ не смогут вернуть контроль над Крымом и Донбассом, добавили журналисты.

Ранее глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш назвал военную помощь Германии ключом к выживанию Украины.