Немцы осудили Зеленского за слова о разрушении России: "Окончательно сошёл с ума"

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Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного видеообращения пообещал "разрушить всю российскую систему". Однако читатели немецкого издания Die Welt* не оценили угрозы лидера Незалежной и заподозрили у него манию величия.

"Задаюсь вопросом, а не слишком ли Зеленский переоценивает ли себя?" — отметил комментатор.

Другой пользователь Сети сделал вывод: украинский президент окончательно сошёл с ума. Третий читатель предложил проверить психику Зеленского.

"Визит Байдена, похоже, его перевозбудил. Никто больше не может его утихомирить. Он становится всё более дерзким и, видимо, теряет связь с реальностью", — указали немцы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.