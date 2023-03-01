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Немцы осудили Зеленского за слова о разрушении России: "Окончательно сошёл с ума"

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного видеообращения пообещал "разрушить всю российскую систему". Однако читатели немецкого издания Die Welt* не оценили угрозы лидера Незалежной и заподозрили у него манию величия.

Немцы осудили Зеленского за слова о разрушении России: "Окончательно сошёл с ума"

"Задаюсь вопросом, а не слишком ли Зеленский переоценивает ли себя?" — отметил комментатор.

Другой пользователь Сети сделал вывод: украинский президент окончательно сошёл с ума. Третий читатель предложил проверить психику Зеленского.

"Визит Байдена, похоже, его перевозбудил. Никто больше не может его утихомирить. Он становится всё более дерзким и, видимо, теряет связь с реальностью", — указали немцы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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