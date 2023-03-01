Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить спутниковую группировку США, которая координирует нанесение ударов ВСУ по российской территории, легитимной целью для ВС РФ.
"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передаёт все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить её", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что на данный момент работа американских спутников состоит в уничтожении мирных жителей, а также в поражении гражданской инфраструктуры в приграничных регионах. Подобные действия несут прямую угрозу России, указал Шеремет.
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