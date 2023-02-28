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Генерал США Бен Ходжес: Черноморский флот РФ представляет большую угрозу для ВСУ

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Мир

ВСУ не могут пользоваться портами в Мариуполе и Одессе, поскольку Россия использует Черноморский флот. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес

Генерал США Бен Ходжес: Черноморский флот РФ представляет большую угрозу для ВСУ

"Удержание Крыма и сухопутного моста из Запорожья позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и даёт Черноморскому флоту передовую базу в Севастополе для проведения дальних атак", — указал Ходжес в интервью Euractiv.

Экс-командующий войсками США опасается, что именно военный захват полуострова станет "красной чертой" президента Владимира Путина, после чего Москва применит ядерное оружие. Он считает, что для перехода Крыма под контроль киевского режима Украине нужно изолировать его от России.

"Нарушить основные коммуникации между Россией и Крымом с помощью ракет дальнего радиуса действия, авиаударов по мостам и наземных ударов крупной бронетехники", — заявил Ходжес.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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