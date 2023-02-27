Политолог Андрей Кортунов прокомментировал конспирологическую теорию по поводу использования сейсмологического оружия против Турции и пояснил, кому было выгодно землетрясение.
"Я ничего не могу сказать насчет сейсмологического оружия, так как в этом не разбираюсь, но даже несмотря на это, мне нетрудно вообразить, что такое возможно", — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Кортунова, разрушительные землетрясения — всегда вызов для власти, которая вынуждена показывать, что она способна оперативно и ответственно устранить проблемы, вызванные катастрофой.
Несмотря на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ликвидации последствий землетрясения, турецкая оппозиция всё равно будет винить лидера страны в том, что его чиновники незаконно выдавали разрешения на строительство домов с низкими стандартами сейсмоустойчивости.
"Люди так или иначе будут ассоциировать все эти катаклизмы с деятельностью власти, даже если это де-факто не так. Конечно, это выгодно тем силам, которые хотят перемен, хотят сменить правительство или вообще сменить режим", — отметил политолог.
В понедельник, 27 февраля, у побережья Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой три балла.
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