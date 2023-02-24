Алексей Арестович по пунктам разобрал мирный план, разработанный Китаем.
Украинский военный аналитик назвал неприятной новостью для России призыв КНР, который гласит: "Нет ядерному оружию".
"Западу еще можно погрозить — Китаю нет, основной торговый и политический партнёр", — написал Арестович в своём микроблоге.
Экс советник офиса Владимира Зеленского считает, что Китая очень беспокоит проблема санкций, так как 85% экономики страны зависит от экспорта.
Он уверен, что Китай не станет давать России "летательное орудие" из-за боязни санкций.
По мнению Арестовича, неприемлемым для Украины является предложение Китая прекратить боевые действия. Он заявил, что прекращение огня будет означать безнаказанность России.
"Общий баланс документа — в нашу пользу 60 на 40", — отметил аналитик.
Он считает, что пожелания Китая просто исполнить, если вывести ВС РФ с территории Украины.
"Тут тебе и баланс, и менталитет, и безопасность. И даже где-то диалог", — отметил экс-советник офиса президента Украины.
Арестович напомнил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.
"Его позиция важна, и весьма ограничивает Кремль в его хотелках и ужимках", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Арестович заявил, что ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток.
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