Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Куйвашев увеличил госдолг Свердловской области в шесть раз
Экстрасенс Ахметжанова: Путин показал всему миру, что дал Байдену последний шанс
Зрителей России крайне возмутило возвращение Ивана Урганта на ТВ
Литовкин: запас прочности у России такой, что она выстояла против 50 стран
Политолог Олег Матвейчев разъяснил важность появления новых артистов после начала СВО на Украине
Андрей Бурковский отказывается комментировать свой переезд в США
Военный эксперт Цителашвили: США разрабатывают биооружие в военных лабораториях Грузии
Генсек НАТО Столтенберг о мирном плане Пекина по Украине: "К Китаю нет большого доверия"
Польша отправит первые танки Leopard на Украину в пятницу, 24 февраля - Bloomberg

Арестович о предложенном КНР мирном плане: "Общий баланс документа — в нашу пользу 60 на 40"

1:35
Мир

Алексей Арестович по пунктам разобрал мирный план, разработанный Китаем.

Арестович о предложенном КНР мирном плане: "Общий баланс документа — в нашу пользу 60 на 40"

Украинский военный аналитик назвал неприятной новостью для России призыв КНР, который гласит: "Нет ядерному оружию".

"Западу еще можно погрозить — Китаю нет, основной торговый и политический партнёр", — написал Арестович в своём микроблоге.

Экс советник офиса Владимира Зеленского считает, что Китая очень беспокоит проблема санкций, так как 85% экономики страны зависит от экспорта.

Он уверен, что Китай не станет давать России "летательное орудие" из-за боязни санкций.

По мнению Арестовича, неприемлемым для Украины является предложение Китая прекратить боевые действия. Он заявил, что прекращение огня будет означать безнаказанность России.

"Общий баланс документа — в нашу пользу 60 на 40", — отметил аналитик.

Он считает, что пожелания Китая просто исполнить, если вывести ВС РФ с территории Украины.

"Тут тебе и баланс, и менталитет, и безопасность. И даже где-то диалог", — отметил экс-советник офиса президента Украины.

Арестович напомнил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

"Его позиция важна, и весьма ограничивает Кремль в его хотелках и ужимках", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
"Каком кверху": Серебряков резко ответил на вопросы журналистов
Последние материалы
Польша отправит первые танки Leopard на Украину в пятницу, 24 февраля - Bloomberg
Американские власти негативно оценили мирный план Китая
Эмигрировавший из РФ в Израиль Семён Слепаков вернулся на российское ТВ
"Страна.ua": многим медработникам на Украине с начала года не платят зарплату
Звезда "Джентельменов удачи" Савелий Крамаров эмигрировал из СССР с помощью президента США
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением
Рожин: за мирным планом Китая по Украине может скрываться нечто большее, чем красивая поза
Владимир Рогов заявил, что войска ВС Украины возводят укрепрайоны в Запорожье
Сын Эдуарда Лимонова и Екатерины Волковой вернулся домой после военных сборов
Премьер-министр Польши Моравецкий приехал в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников