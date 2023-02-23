Арестович: ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток

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Ведущий украинский пропагандист Алексей Арестович заверил, что вооружённым силам страны понадобится не более трёх дней для захвата Приднестровской Молдавской Республики.

По словам бывшего советника администрации президента Украины, для этого будет достаточно просьбы Кишинёва.

"Если Молдавия попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток. Но пока, видимо, не просит", — добавил Арестович.

Также он заявил, что масштабное контрнаступление украинских войск начнётся в конце апреля, когда все подразделения будут вновь укомплектованы техникой и вооружением, которые ВСУ утратили в ходе боевых действий.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен украинские солдаты желают получить паспорт России, чтобы уступить в добровольческий батальон ДНР.