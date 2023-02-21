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Политолог: мир многое потеряет из-за отказа России решать глобальные проблемы вместе с Западом

1:34
Мир

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с Pravda.Ru оценил решение лидера Владимира Путина отменить указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса России".

Политолог: мир многое потеряет из-за отказа России решать глобальные проблемы вместе с Западом

"В этом документе шла речь о многосторонней дипломатии, в том числе о "Группе двадцати" и "Группе восьми". Сегодня значительная часть участников этих организаций получили статус "недружественных стран". Новый указ подводит черту под намерениями расширять отношения с такими государствами", — отметил эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что в указе от 2012 года сообщали о намерении совместно противодействовать глобальным вызовам. В качестве примера специалист привёл терроризм, распространение оружия массового уничтожения, наркотрафик, организованную преступность и региональные конфликты.

"Очевидно, что сейчас сотрудничество такого рода невозможно. Международное сообщество многое потеряет от отказа России участвовать в коллективных действиях, но реальность такова, что это стало невозможным", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин признал указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса России" утратившим силу. Это необходимо для защиты национальных интересов страны на фоне серьёзных изменений в отношениях между государствами, заявили власти РФ.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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