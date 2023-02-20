Североатлантический альянс продолжает принимать активное участие в конфликте с Москвой, поэтому российской армии следует применить тактическое ядерное оружие и нанести удар по логистическим центрам НАТО. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
"Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань", — указал он в Telegram-канале.
Генерал отметил, что США хранят оружие в виде тактических ядерных бомб на территории Западной Европы.
"Поставлять каждый боеприпас — крайне опасно для них, наш ответ будет жёстким", — предупредил депутат.
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