Генерал Гурулёв призвал Россию отвоевать Украину у США полностью

Россия способна незаметно нанести ущерб кабелям связи и энергетической инфраструктуре США в ответ на подрыв "Северных потоков". Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Если воевать, то воевать. Война с США есть, именно война России и США. Мы, к сожалению, воюем сами, а американцы — руками украинцев, поляков, других шнырей", — указал он.

Гурулёв считает, что даже если российские войска отодвинут ВСУ от Донецка на 100 километров, то Вашингтон поставит на Украину ракеты соответствующей дальности. Поэтому всю территорию Незалежной необходимо освободить от американского воздействия, подчеркнул генерал.

"Единственный вариант — полное закрытие проекта "Украина" навсегда. Это территория России, которая когда-то называлась Советским Союзом", — заявил депутат в своём Telegram-канале.