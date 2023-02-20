Китай намерен предложить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который будет включать в себя прекращение огня и поставок западного вооружения Киеву, сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующий проект документа.
По данным агентства, США и Евросоюз опасаются, что инициативу Китая поддержат государства глобального Юга, что позволит Пекину привлечь голоса в Организации Объединённых Наций.
Тем не менее, агентство невысоко оценивает шансы КНР популяризировать свою инициативу и получить большинство голосов.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И презентовал документ, в котором изложена позиция Китая по урегулированию ситуации на Украине.
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