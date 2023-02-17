Врач Белого дома Кевин О'Коннор провёл ежегодный медосмотр американского президента Джо Байдена.
В заключении специалиста сказано, что Байден ещё может оставаться на своём посту и выполнять обязанности главы государства. По словам врача, президент США не страдает от рассеянного склероза, болезни Паркинсона и неврологических расстройств.
"Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
При этом О'Коннор обратил внимание на то, что американский лидер часто кашляет, особенно после приёма пищи. Кроме того, врач подчеркнул: походка Байдена является несвободной и скованной, она ухудшилась, если сравнивать с прошлым годом.
Специалист добавил, что руководитель США прошёл тестирование на рак кожи, однако результаты исследования ещё не готовы.
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