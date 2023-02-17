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Врач Белого дома: Байден — энергичный 80-летний мужчина, не страдающий от склероза

1:00
Мир

Врач Белого дома Кевин О'Коннор провёл ежегодный медосмотр американского президента Джо Байдена.

Врач Белого дома: Байден — энергичный 80-летний мужчина, не страдающий от склероза

В заключении специалиста сказано, что Байден ещё может оставаться на своём посту и выполнять обязанности главы государства. По словам врача, президент США не страдает от рассеянного склероза, болезни Паркинсона и неврологических расстройств.

"Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

При этом О'Коннор обратил внимание на то, что американский лидер часто кашляет, особенно после приёма пищи. Кроме того, врач подчеркнул: походка Байдена является несвободной и скованной, она ухудшилась, если сравнивать с прошлым годом.

Специалист добавил, что руководитель США прошёл тестирование на рак кожи, однако результаты исследования ещё не готовы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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