Врач Белого дома: Байден — энергичный 80-летний мужчина, не страдающий от склероза

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Врач Белого дома Кевин О'Коннор провёл ежегодный медосмотр американского президента Джо Байдена.

В заключении специалиста сказано, что Байден ещё может оставаться на своём посту и выполнять обязанности главы государства. По словам врача, президент США не страдает от рассеянного склероза, болезни Паркинсона и неврологических расстройств.

"Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

При этом О'Коннор обратил внимание на то, что американский лидер часто кашляет, особенно после приёма пищи. Кроме того, врач подчеркнул: походка Байдена является несвободной и скованной, она ухудшилась, если сравнивать с прошлым годом.

Специалист добавил, что руководитель США прошёл тестирование на рак кожи, однако результаты исследования ещё не готовы.