Politico: Макрон планировал пойти в театр вместо встречи с Зеленским в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон могли не встретиться в Париже из-за запланированного похода в театра. Президент Франции хотел провести этот вечер с супругой, сообщает Politico.

"Елисейский дворец не направил официального приглашения, и встреча с Макроном едва не состоялась. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой", — говорится в публикации.

Только после того как помощники Макрона увидели видеообращение Зеленского в Вестминстерском зале, они направили приглашение и организовали визит в Париж поздно вечером.

