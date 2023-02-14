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Global Times: Дагделен предупредила об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ

Мир

Украинский конфликт дошёл до того, что США ведут прокси-войну против России на территории Незалежной с помощью своих союзников по НАТО. Военная цель Североатлантического альянса состоит в том, чтобы уничтожить Москву. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Global Times: Дагделен предупредила об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ

Запад отказался от табу по поставкам наступательной техники в качестве военной помощи ВСУ. Подобные действия могут обернуться опасной эскалацией между НАТО и Россией, отметила депутат.

"Отправка тяжёлых боевых танков, которую Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. — Прим. ред.) ранее считал "красной чертой", является ещё одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией", — подчеркнула Дагделен в интервью Global Times.

По её мнению, Берлин рискует стать прямым участником вооружённого конфликта из-за давления со стороны США.

"Чтобы остановить разрастание конфликта в Третью мировую войну и ядерный Армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса", — указала она.

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БОЛЬШАЯ ВОЙНА С НАТО НАЧАЛАСЬ! Тактический ядерный удар - когда?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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