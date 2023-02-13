Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ скоро уничтожат 30 тысяч западных наёмников ВСУ

Армия России ликвидирует иностранных наёмников, которые воюют на стороне ВС Украины в зоне СВО. Об этом проинформировал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, интервью с которым опубликовано в блоге на YouTube.

"Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. <…> Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях", — заявил военный.

Ранее полковник сообщал о разрушении обороны ВСУ на южном направлении. Полковник подчеркнул, что мощная разведка и наведение позволяют продавить фронт и продвигаться вперёд.

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