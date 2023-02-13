Кулеба уверен, что Российская империя была создана украинцами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил пересмотреть историю создания Российской империи.

По мнению Кулебы, основателями Российской империи в своё время стали украинцы, французы и немцы, и это, как считает министр, даёт право этим странам определять дальнейшую судьбу современной России.

"Российскую империю создали французы немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше", — сказал Кулеба.

Ранее Кулеба попытался припугнуть Россию, пообещав, что она надолго запомнит то, как мир отметит годовщину начала спецоперации.

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