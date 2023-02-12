Daily Mail: президенту США Байдену посоветовали не возвращаться из Польши

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля. Читатели издания Daily Mail прокомментировали планируемую поездку американского лидера.

Один из них считает, что Соединённые Штаты ждёт ещё один большой глобальный позор. Другой полагает, что Байден и Владимир Зеленский приближают мир к конфликту глобального масштаба.

"Байден должен остаться там и никогда не возвращаться", — высказался ещё один читатель.

По словам Жан-Пьер, американский лидер планирует провести встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить поддержку НАТО со стороны Вашингтона.