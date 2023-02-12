Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля. Читатели издания Daily Mail прокомментировали планируемую поездку американского лидера.
Один из них считает, что Соединённые Штаты ждёт ещё один большой глобальный позор. Другой полагает, что Байден и Владимир Зеленский приближают мир к конфликту глобального масштаба.
"Байден должен остаться там и никогда не возвращаться", — высказался ещё один читатель.
По словам Жан-Пьер, американский лидер планирует провести встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить поддержку НАТО со стороны Вашингтона.
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