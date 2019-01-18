Мнение: из тупика Европу и США могут вывести лишь консерваторы

Власти Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании и Германии находятся в тупике. Все из-за того, что тамошние политики продолжают сопротивляться неизбежному наступлению эры консервативной политики.

Об этом пишет французский информационный сайт Atlantico.

Францию сотрясают массовые протесты, Великобритания занята выходом из Евросоюза, Германия обеспокоена замедленным ростом своей экономики, а Соединенные Штаты Америки озабочены "шатдауном" своего правительства. Если бы, считают авторы материала в Atlantico, либеральные власти вышеперечисленных стран не сопротивлялись наступающей эре строгого консерватизма, то и не испытывали бы столь серьезных внутренних проблем.

Консервативный действующий президент США Дональд Трамп встретил жесткое и целенаправленное сопротивление со стороны американских политических элит, указывают авторы материала. Символично, подчеркивают они, что причиной его распрей с представителями официального Вашингтона стал вопрос государственной границы США с Мексикой — вопрос миграционный, что уже долгие годы мешает либералам и консерваторам помириться.

Западным государствам, уверены в Atlantico, стоит обратить внимание на внутригосударственные проблемы и вернуть возможность принятия решений собственному народу. Эра консерватизма, убеждены французские журналисты, неизбежна. Лишь сильные консерваторы могут вывести США и Европу из тупика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европа раскололась на два лагеря. Представители одной стороны во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном столкнулись со своими идеологическими противниками — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его единомышленниками.

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