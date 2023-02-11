Самолёты Североатлантического альянса облетали место будущего взрыва на газопроводе "Северный поток" ещё в июне, сообщили аналитики со ссылкой на анализ треков в архиве Flightradar24.
Так, согласно информации, облёт совершали во время учений Baltops-22.
"Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолёты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полёты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полёте выключали транспондеры", — сообщают аналитики РИА Новости результат проведённого анализа.
Из-за постоянного выключения транспондеров, часть передвижений военных бортов покрыты тайной.
С 11 по 15 июня западные самолёты кружили исключительно над местом, где в последующем времени случился взрыв.
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