Flightradar: самолёты НАТО облетали места будущего взрыва на "Северном потоке" ещё летом

Самолёты Североатлантического альянса облетали место будущего взрыва на газопроводе "Северный поток" ещё в июне, сообщили аналитики со ссылкой на анализ треков в архиве Flightradar24.

Так, согласно информации, облёт совершали во время учений Baltops-22.

"Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолёты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полёты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полёте выключали транспондеры", — сообщают аналитики РИА Новости результат проведённого анализа.

Из-за постоянного выключения транспондеров, часть передвижений военных бортов покрыты тайной.

С 11 по 15 июня западные самолёты кружили исключительно над местом, где в последующем времени случился взрыв.